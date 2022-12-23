Кроссоверы и внедорожники в ноябре заняли уже 60% российского рынка

По итогам ноября 2022 года в России было куплено 30800 новых кроссоверов и внедорожников, что составило 59,8% от общего объема рынка легковых машин, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Как следствие, рыночная доля сегмента SUV установила новый рекорд.

Напомним, что с апреля этот показатель начал постепенно уменьшаться, а в августе он впервые за долгое время опустился ниже «психологической» отметки составив 49,5%. Но с сентября доля SUV снова начала расти, практически достигнув в ноябре 60%.

Чаще всего в последний месяц осени жители РФ приобретали автомобили SUV отечественной марки LADA – 6132 новых внедорожника. Далее в этом рейтинге идут сразу три китайских бренда – Chery (5391 шт.), Haval (4467 шт.) и Geely (3350 шт.). Замыкает ТОП-5 корейская Kia, кроссоверы которой были куплены в количестве 1961 единицы.

А вот о том, какие модели стали самыми популярными в сегменте SUV (и не только) в ноябре, вы можете узнать здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ