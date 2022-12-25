EXEED в ноябре 2022 года показал 4-кратный рыночный рост

По итогам ноября в России было куплено 1609 автомобилей EXEED, что в 4,4 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За 11 месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 10143 машин (рост в 4,8 раза), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью EXEED на российском рынке в ноябре стал среднеразмерный кроссовер TXL с показателем 580 автомобилей (+71,1%). Второе место занял компактный кроссовер LX, на котором остановили свой выбор 558 покупателей. Третий результат показал полноразмерный внедорожник VX – 471 купленная машина (рост почти в 17 раз).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре российские дилеры EXEED начали продажи новой модификации компактного кроссовера EXEED LX 1.6 AWD в расширенной комплектации Premium Plus. Эта модификация оснащена интеллектуальным полным приводом и двигателем 1.6 Turbo. Стоимость новинки составляет 3 млн 750 тыс. рублей. В 2023 году в России начнутся продажи нового купе-кроссовера EXEED AtlantiX, который займет место между моделями TXL и VX.

Сколько уже автомобилей EXEED в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АвтоСпецЦентр