Электрокроссовер Leapmotor C11 поступил в продажу в России

Компания KVANTA представила в России новый электрический кроссовер Leapmotor C11, который уже доступен для покупки. Новинка отличается большим запасом хода, полным приводом и автопилотом 3 уровня.

В основе Leapmotor C11 лежит модульная платформа собственной разработки. Габаритная длина составляет 4750 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1650 мм. Дорожный просвет равен 18 см. Колесная база в 2930 мм позволила разместить в полу батарею емкостью до 90 кВт-ч, но предусмотрена также версия на 76,6 кВт-ч. Быстрая зарядка зарядит аккумулятор за 40 минут, а медленная – за 8 часов.

Базовая версия Leapmotor C11 подразумевает единственный синхронный электромотор на задней оси с отдачей в 272 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Батарея здесь трехкомпонентная на 77 кВт-ч, имеет подогрев и охлаждение. Запас хода у данной версии – 480 км по циклу NEDC. До 100 км/ч она разгоняется за 7,9 с.

Полноприводный кроссовер Leapmotor C11 с двумя электромоторами имеет совокупную отдачу в 544 л.с. и 720 Нм. Первую «сотню» он набирает за 4,6 с, а запас хода на одной зарядке составляет 600 км по циклу NEDC.

Двухцветный кузов, который на 76% состоит из высокопрочной стали, имеет гармоничный дизайн, безрамочные стекла дверей и выдвижные ручки. Передняя подвеска – на двойных поперечных рычага, задняя – независимая, пятирычажная.