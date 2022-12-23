Электрокроссовер Leapmotor C11 поступил в продажу в России

Компания KVANTA представила в России новый электрический кроссовер Leapmotor C11, который уже доступен для покупки. Новинка отличается большим запасом хода, полным приводом и автопилотом 3 уровня.
В основе Leapmotor C11 лежит модульная платформа собственной разработки. Габаритная длина составляет 4750 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1650 мм. Дорожный просвет равен 18 см. Колесная база в 2930 мм позволила разместить в полу батарею емкостью до 90 кВт-ч, но предусмотрена также версия на 76,6 кВт-ч. Быстрая зарядка зарядит аккумулятор за 40 минут, а медленная – за 8 часов.
Базовая версия Leapmotor C11 подразумевает единственный синхронный электромотор на задней оси с отдачей в 272 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Батарея здесь трехкомпонентная на 77 кВт-ч, имеет подогрев и охлаждение. Запас хода у данной версии – 480 км по циклу NEDC. До 100 км/ч она разгоняется за 7,9 с.
Полноприводный кроссовер Leapmotor C11 с двумя электромоторами имеет совокупную отдачу в 544 л.с. и 720 Нм. Первую «сотню» он набирает за 4,6 с, а запас хода на одной зарядке составляет 600 км по циклу NEDC.
Двухцветный кузов, который на 76% состоит из высокопрочной стали, имеет гармоничный дизайн, безрамочные стекла дверей и выдвижные ручки. Передняя подвеска – на двойных поперечных рычага, задняя – независимая, пятирычажная.
Главная особенность салона – симметричная передняя панель с тремя экранами: боковые имеют диагональ 10,25 дюйма, центральный – 12,8 дюйма. Они нужны для развлечения пассажиров, к которым можно будет отнести и водителя, ведь кроссовер C11 оснащен системой Leap Pilot – автопилотом 3 уровня по классификации SAE, который в перспективе может быть обновлен до 4 уровня – оборудование позволяет. Напомним, что уже 3 уровень при определенных условиях снимает с человека ответственность за безопасность на дороге. Предусмотрено три режима движения: Sport, Comfort, Eco.
Салон Leapmotor C11 полностью отделан кожей Nappa, все кнопки заменены сенсорными панельками, в том числе на двухспицевом мультируле. Сиденья выполнены из материала кортекс, при этом передние кресла имеют электрическую регулировку с памятью, подогрев и вентиляцию. Мультируль – трехспицевый, регулируется по высоте и вылету. Аудиосистема может быть на 9 или 12 динамиков. Хорошее освещение салона обеспечивает панорамная крыша. Также стоит отметить распознавание голоса, лиц и отпечатков пальцев. Объем багажника составляет 375 литров, а при сложенных задних сиденьях – 840 литров.
Leapmotor C11 оборудуется датчиками контроля давления в шинах, антиблокировочной системой тормозов, системой распределения тормозного усилия, ассистентом торможения, противобуксовочной системой, системой контроля устойчивости кузова и четырьмя подушками безопасности. Кроссовер имеет камеру кругового обзора, круиз-контроль, климат-контроль, автоматическую парковку, удержание полосы движения, систему помощи при слепых зонах, передние и задние парктроники, систему распознавания дорожных знаков, систему доступа и запуск двигателя без ключа, напоминание об усталости для водителя, а также помощь при старте с подъема или спуске.
Также покупателям предлагается дополнительный пакет «Всё включено», в который входят 20-дюймовые спортивные диски из алюминиевого сплава (2 стиля на выбор), сиденья из кожи наппа, регулировка поясничной опоры сиденья водителя в 4 направлениях, подогрев второго ряда, вентиляция передних сидений, система объемного звучания премиум-класса с 12 динамиками, независимый усилитель мощности DSP, электропривод задней двери (с памятью положения и функцией защиты от защемления), внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым покрытием, выход инвертора мощности, заднее защитное стекло, а также подогрев руля.
Фото: компания KVANTA