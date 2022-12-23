Кроссовер Nissan Qashqai вновь стал доступен для покупки в России

Российские дилеры начали продажи кроссвера Nissan Qashai 2022 года, который ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели с учетом возможных скидок составляет 2 млн 065 тыс. рублей, пишет портал Autonews.ru. Под капотом автомобиля установлен четырехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л и мощностью 115 л.с., который работает в сочетании с вариатором и системой переднего привода.

В оснащение Nissan Qashai входят система помощи при старте в гору, ABS и ASR, бортовой компьютер, система помощи при торможении, усилитель руля, а также система стабилизации. Температура в салоне регулируется с помощью 2-зонного климат-контроля. Из теплых функций также доступны подогрев передних сидений, электрообогрев лобового стекла и боковых зеркал.

Напомним, кроссовер Nissan Qashai выпускался в России до марта 2022 года, когда его производство было прекращено в связи с нехваткой комплектующих. А в октябре 2022-го компания Nissan официально объявила об уходе с российского рынка и продаже своих активов в стране, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП «НАМИ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи компактного кроссовера Nissan Juke второго поколения, поставленного по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2,5 млн рублей.

Фото: Nissan