Седан Volkswagen Passat возвращается на российский рынок | АВТОСТАТ

Седан Volkswagen Passat возвращается на российский рынок

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Седан Volkswagen Passat возвращается на российский рынок

Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)
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В России появится седан Volkswagen Passat, который будет поставляться по схеме параллельного импорта из Китая. Модель предлагается в комплектации Luxury по цене 3 млн 750 тыс. рублей. Под капотом автомобиля установлен двигатель 2.0 TSI мощностью 186 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Как сообщил «Российской газете» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, первая партия Volkswagen Passat будет состоять из 50 машин.

Среди опций Volkswagen Passat можно выделить подогрев передних сидений, автоматическую парковку на месте Park Assist Vision, панорамную камеру, беспроводную зарядку, автоматическое переключение между дальним и ближним светом, систему голосового управления, адаптивный круиз-контроль, вентиляцию передних сидений, автоматическую парковку.

Седан Volkswagen Passat возвращается на российский рынок

Напомним, Volkswagen сообщил о завершении производства Passat для России в феврале этого года. Седан был доступен с двигателями 1.4 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 и 190 л.с., которые сочетались с 7-ступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями. Модель продавалась по цене от 2 млн 733 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи самого большого кроссовера Volkswagen Talagon, который официально в нашей стране не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 5,1 млн рублей.

Во сколько обходится содержание автомобилей Volkswagen (и не только) - рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Volkswagen

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкиимпортпараллельный импортvolkswagenvolkswagen passat

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