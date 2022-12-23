Электрокроссовер «Москвич 3е» поступит в продажу 26 декабря | АВТОСТАТ

Электрокроссовер «Москвич 3е» поступит в продажу 26 декабря

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Электрокроссовер «Москвич 3е» поступит в продажу 26 декабря

Электрокары и гибриды в России
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Электрокроссовер «Москвич 3е» должен поступить в продажу 26 декабря. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, добавив, что в следующем году планируется произвести 50 тыс. автомобилей «Москвич 3е», из которых 10 тысяч электрические, пишет агентство «ТАСС».

Напомним, за основу электрокроссовера «Москвич 3e» взята модель JAC Sehol E40X. Новинка получит электромотор мощностью 68 л.с. и батареюемкостью 55 кВт-ч, обеспечивающую запас хода без подзарядки в 410 км.

«Что касается электрокроссовера «Москвич 3e», на электрокары в нашей стране спрос действительно небольшой, но он постоянно растет. Кроме того, есть свободная ниша на рынке – доступные по цене (до 2 млн руб.) электромобили. Но тут совсем пусто. Хотя с помощью программы льготного автокредитования можно получить скидку на покупку электромобиля в 925 тыс. рублей, но эта сумма на деле «нивелируется» за счет «аппетитов» банков и страховых компаний. Так что, при предполагаемой цене электрокроссовера «Москвич 3e» в 3 млн рублей никаких серьезных преимуществ перед моделями Evolute нет (других конкурентов пока нет). И в таком случае приходится рассчитывать лишь на корпоративных клиентов. На те же компании такси и каршеринга, но главное – на самых разных чиновников, которых, думаю, в ближайшее время могут пересаживать на электромобили», – рассуждает шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

Подробнее о перспективах автомобилей «Москвич» на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Москвич»

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиэлектромобилимосквич

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