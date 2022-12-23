Электрокроссовер «Москвич 3е» поступит в продажу 26 декабря

Электрокроссовер «Москвич 3е» должен поступить в продажу 26 декабря. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, добавив, что в следующем году планируется произвести 50 тыс. автомобилей «Москвич 3е», из которых 10 тысяч – электрические, пишет агентство «ТАСС».

Напомним, за основу электрокроссовера «Москвич 3e» взята модель JAC Sehol E40X. Новинка получит электромотор мощностью 68 л.с. и батареюемкостью 55 кВт-ч, обеспечивающую запас хода без подзарядки в 410 км.

«Что касается электрокроссовера «Москвич 3e», на электрокары в нашей стране спрос действительно небольшой, но он постоянно растет. Кроме того, есть свободная ниша на рынке – доступные по цене (до 2 млн руб.) электромобили. Но тут совсем пусто. Хотя с помощью программы льготного автокредитования можно получить скидку на покупку электромобиля в 925 тыс. рублей, но эта сумма на деле «нивелируется» за счет «аппетитов» банков и страховых компаний. Так что, при предполагаемой цене электрокроссовера «Москвич 3e» в 3 млн рублей никаких серьезных преимуществ перед моделями Evolute нет (других конкурентов пока нет). И в таком случае приходится рассчитывать лишь на корпоративных клиентов. На те же компании такси и каршеринга, но главное – на самых разных чиновников, которых, думаю, в ближайшее время могут пересаживать на электромобили», – рассуждает шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

Подробнее о перспективах автомобилей «Москвич» на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Москвич»