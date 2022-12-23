Mercedes-Benz представил самый мощный седан S-класса

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz представил седан S63 E Performance, который получил самую мощную силовую установку в истории марки. По предварительным данным, стоимость новинки может преодолеть отметку в 170 тыс. долларов, тогда как седан S63 предыдущего поколения стоил 152 тыс. долларов. Как пишет портал Autonews.ru, в новом седане установлен 4-литровый битурбированный мотор V8 мощностью 802 л.с., работающий в паре с электродвигателем мощностью 190 л.с. Автомобиль получил 9-ступенчатый «автомат» и новый высокопроизводительный аккумулятор. Максимальный крутящий момент равен 1430 Нм. В Mercedes это назвали новым рекордом среди автомобилей S-class. До «сотни» S63 E Performance способен разогнаться за 3,3 с. Максимальная скорость седана составляет 290 км/ч. Трансмиссия – полноприводная.

Электромотор питается от аккумулятора емкостью 13,1 кВт-ч, который обеспечивает запас хода на чистой электротяге до 33 км. S63 предлагает четыре уровня рекуперативного торможения – самый низкий позволяет двигаться накатом, а самый высокий позволяет управлять динамикой одной педалью и может возвращать до 90 кВт обратно в батарею. Когда заряд батареи становится низким, автомобиль переключается в режим Comfort, который уравновешивает две силовые установки для плавного вождения. Настройка Battery Hold поддерживает оставшийся заряд, в то время как Sport и Sport+ отдают приоритет мощности электродвигателя для энергичного вождения. Параметр Slippery сглаживает кривую крутящего момента и предотвращает движение только на электричестве, а режим Individual позволяет водителю лично настраивать параметры.