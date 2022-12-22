Пикап Hyundai Santa Cruz появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи пикапа Hyundai Santa Cruz, который официально в нашей стране не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 3 миллионов до 3,8 млн рублей, пишет «Российская газета».

Пикап предлагается с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 193 л.с. в паре с 8-диапазонным «автоматом» и турбомотором аналогичного объема с отдачей 280 л.с. – он работает в сочетании с 8-скоростным «роботом». Во всех комплектациях Santa Cruz оснащен системой полного привода HTRAC с муфтой подключения задней оси.

Напомним, Hyundai Santa Cruz, который дебютировал в апреле 2021 года, создан на базе Tucson, а единственным официальным рынком для пикапа в настоящее время является Северная Америка. Длина Hyundai Santa Cruz составляет 4971 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1694 мм. Сзади установлена пружинная многорычажка, а длина грузовой платформы равна 1323 мм.