Стали известны самые популярные модели Haval в ноябре 2022 года

По итогам ноября в России было куплено 4467 автомобилей Haval, что на 13,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За 11 месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 29722 машин (-6,7%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Haval на российском рынке в ноябре остается компактный кроссовер Jolion с показателем 2166 автомобилей (+34,3%). Второе место занял кроссовер Haval F7, на котором остановили свой выбор 1128 покупателей (+6,4%). Третий результат показал купе-кроссовер Haval F7x – 555 купленных машин (-39,9%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайский автоконцерн Great Wall представил новый бренд бизнес-внедорожников Tank. Первыми моделями на российском рынке станут Tank 300 и Tank 500, которые должны появиться у дилеров в первой половине 2023 года. Как отмечается, Россия станет вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии, где будут представлены внедорожники Tank.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ