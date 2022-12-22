Газпромбанк и IT-платформа «еКредит» запустили автокредитование у дилеров

У автодилеров появилась возможность продавать автомобили в кредит через Газпромбанк, который выбрал платформу «еКредит» в качестве IT-поставщика аутсорсинговой системы для реализации этого проекта.

«еКредит» – это инструмент, который помогает дилерам продавать автомобили в кредит. В платформе доступен расчет кредита с выбором банков и кредитных программ, возможность подать заявку в более чем 20 банков одним кликом и получить первые решения уже через пару минут. Имея в своем распоряжении «еКредит», дилер получает возможность проводить кредитную сделку, потратив на это минимум сил и времени.

«Совместный проект с компанией «еКредит» нацелен на выход банка на рынок классического автокредитования в дилерских центрах. Совместно с «еКредит» мы предлагаем рынку интересные и инновационные продукты, основная цель которых – удобство сотрудника дилера в заполнении заявки и оформлении кредита. Важно, что при этом наш клиент получает привлекательный и востребованный продукт. Наш процесс оформления кредита будет постоянно совершенствоваться и улучшаться, опираясь на лучшие практики розничного бизнеса Газпромбанка и IT решений двух компаний», – заявил заместитель начальника Департамента развития розничных продуктов Газпромбанка Гринько Николай.

В свою очередь, генеральный директор «еКредит» Кирилл Ларин отметил, что ранее Газпромбанк не работал с дилерами и в компании благодарны за доверие и выбор «еКредит», в качестве технологической и сервисной платформы при работе с дилерами.