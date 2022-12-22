Стало известно, где можно купить автомобили «Москвич»

Московский автомобильный завод «Москвич» завершил выбор партнеров дилерской сети в Москве. До конца года отгрузка автомобилей начнется в 11 дилерских центров: РОЛЬФ Химки, Автомир Озерная, Авилон Волгоградский проспект, Major Новорижское шоссе, РОЛЬФ Центр, АВТОМИР Ярославское шоссе, Авилон Легенда ТТК, ТЦ Кунцево, Петровский Белая Дача, Авторусь Измайлово, Автопассаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, основными критериями в выборе партнеров являлись соответствие современным стандартам автомобильного бизнеса, готовность создать инфраструктуру для демонстрации, продажи и обслуживания электромобилей, возможность обеспечить высокий уровень технического обслуживания и внедрить стандарты качества работы как сервисных служб, так и отделов продаж, готовность обеспечить высокий уровень клиентского сервиса. Выбранные партнеры имеют большой опыт как в розничных продажах, так и в работе с корпоративными клиентами. Кроме того, на выбор повлияли транспортная доступность, хорошая обзорность здания и удобство подъезда к нему, а также конфигурация шоу-рума.

По словам генерального директора Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрия Пронина, на первом этапе автомобили будут продавать 11 дилерских центров в Москве, а в следующем году дилерская сеть «Москвич» расширится на крупные российские города-миллионники и по мере увеличения объемов производства будет увеличивать свое присутствие на рынке России.

Напомним, первым поступит в продажу компактный кроссовер «Москвич 3», который будет доступен по цене от 1 млн 970 тыс. рублей. В настоящее время готовится к запуску его электрическая версия «Москвич 3е».

«Относительно планов завода «Москвич» выпустить в 2023 и 2024 гг. 50 тысяч и 100 тысяч автомобилей соответственно – все зависит от состояния нашего авторынка. Взвешенный прогноз на следующий год – примерно 800 тыс. новых машин, из которых 400 – 500 тысяч придется на долю АВТОВАЗа. Кроме «Москвича», в 2023 году новых серьезных игроков из числа отечественных производителей не ждем (знаю лишь о планах на 2024 – 2025 годы). Так что, у столичного предприятия есть серьезные шансы в ближайшие два года занять достойное место на рынке и выполнить свои планы. Если только получится расширить модельный ряд и удержать приемлемую цену. Иначе будет очень сложно конкурировать с другими китайскими производителями, которые ведут себя на нашем рынке очень активно, предлагают новые модели, марки, а также скидки. Ну и, конечно, сразу заняться созданием развитой сервисной сети, иметь запас запчастей. Впрочем, есть еще политический фактор, который в один день может поломать все планы, но тут я прогнозировать ничего не берусь», – рассуждает шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

С полным перечнем автодилеров различных марок по городам РФ можно ознакомиться на сайте «Цена Авто».

Фото: «Москвич»