Рост спроса на автомобили с пробегом наблюдают только дилеры

Перед новогодними праздниками спрос на подержанные автомобили в России замер. Крупные сервисы поиска автомобилей отмечают снижение запросов по сравнению с ноябрем. Дилеры, доля которых на этом рынке составляет 10 – 20%, наоборот, фиксируют приток клиентов за машинами с пробегом – этому способствует как пополнение парка по trade-in на фоне скидок на новые китайские автомобили, так и динамика курса рубля, пишет газета «Коммерсант».

По словам директора по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, главная причина роста спроса на автомобили с пробегом – увеличение стоимости новых машин. К тому же российский авторынок значительно изменился после ухода некоторых европейских и западных производителей.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре россияне приобрели 460,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом – это на 6,4% меньше по сравнению с прошлым годом. За 11 месяцев 2022-го в России было куплено 4,4 млн подержанных легковых машин, что на 19,7% ниже показателя за январь – ноябрь 2021 года.

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Фото: АВТОСТАТ