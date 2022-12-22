Стало известно, какие модели LADA будут выпускать на бывшем заводе Nissan в Петербурге

АВТОВАЗ дал старт проекту производства автомобилей LADA на производственной площадке в Санкт-Петербурге. Выпуск будет организован на мощностях петербургского завода бренда Nissan, который принял решение покинуть российский рынок осенью 2022 года. Решение о передаче предприятия под контроль АВТОВАЗа принято акционерами компании при поддержке Минпромторга РФ и властей Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В рамках нового проекта АВТОВАЗ рассчитывает во втором полугодии 2023 года начать выпуск в Санкт-Петербурге новых автомобилей под брендом LADA. Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны. Все необходимое для сборки будет поставляться одним или несколькими партнерами из дружественных стран, переговоры с которыми находятся в завершающей стадии. Также планируется поэтапная локализация производства с задействованием поставщиков компонентов, расположенных в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это обеспечит сохранение занятости как на автозаводе, так и в смежных отраслях региона.

«Текущие непростые условия являются уникальным шансом для развития. В линейке бренда LADA появятся автомобили более высоких сегментов, которые, уверен, будут по достоинству оценены нашими покупателями. Мы приложим все усилия для сохранения коллектива автозавода в Санкт-Петербурге, скорейшего старта выпуска автомобилей, роста объемов производства и поэтапной локализации с использованием в том числе петербургского кластера поставщиков. Нашей задачей в среднесрочной перспективе является глубокая локализация и достижение технологического суверенитета для всего бренда LADA», – отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Напомним, 11 октября исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») были переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. В свою очередь, управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге будет АВТОВАЗ. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием. В рамках договоренностей АВТОВАЗ взял на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.

Производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге началось в 2009 году. Размер инвестиций в строительство предприятия мощностью 50 тыс. автомобилей в год составил 200 млн долларов, в запуск второй очереди (2014 год) компания вложила еще 167 млн евро. В настоящее время производственная мощность завода позволяет выпускать до 100 тыс. автомобилей в год. До последнего времени на предприятии выпускались три модели – кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, производство которых было остановлено с 14 марта в связи с перебоями поставок комплектующих.

С новинками российского автомобильного рынка вы сможете познакомиться в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля. Более подробно узнать о предстоящем мероприятии можно здесь.

Фото: АВТОВАЗ