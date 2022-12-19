В России начались продажи самого большого кроссовера Volkswagen | АВТОСТАТ

В России начались продажи самого большого кроссовера Volkswagen

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В России начались продажи самого большого кроссовера Volkswagen

Импорт транспортных средств в Россию в 2022 году
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Российские дилеры начали продажи самого большого кроссовера Volkswagen Talagon, который официально в нашей стране не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 5,1 млн рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен двигатель 2.0 TSI мощностью 220 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Привод – подключаемый полный.

В стандартной комплектации Volkswagen Talagon оснащен третьим рядом сидений, сервоприводом пятой двери, панорамным люком, системой камер кругового обзора, матричными светодиодными фарами, медиасистемой с 12-дюймовым дисплеем, передними сиденьями с электроприводом регулировки и памятью на настройки, а также различными ассистентами помощи водителю и безопасности.

В России начались продажи самого большого кроссовера Volkswagen

Напомним, Volkswagen Talagon, который был представлен в Китае в апреле 2021 года, является самым большим кроссовером немецкой марки, потеснившим в модельном ряду Teramont и Atlas. Длина автомобиля составляет 5152 мм, колесная база равна 2980 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи кроссовера Volkswagen Tayron китайского производства, который официально в нашей стране не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 3,3 млн рублей.

Во сколько обходится содержание автомобилей Volkswagen (и не только) - рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: autohome.com.cn

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкиимпортsuvкроссоверыпараллельный импортvolkswagen

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