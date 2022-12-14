Вьетнамский VinFast планирует выйти на российский рынок после 2023 года

Вьетнамский автопроизволитель VinFast может выйти на российский рынок после 2023 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в международном офисе компании, не уточнив, какие автомобили планируется продавать в нашей стране.

«На первом этапе представления нашего бренда в Европе мы сосредоточимся на рынках Франции, Германии и Нидерландов. Так как потребуется серьезная доработка автомобиля, российский вариант (адаптированных для РФ моделей VinFast) будет рассматриваться после 2023 года», – рассказал официальный представитель головного офиса VinFast.

На сегодняшний день марка VinFast работает во Вьетнаме и США. На официальном сайте фирмы присутствуют кроссоверы VF8 и VF9.

Первый представляет собой внедорожник длиной 4750 мм с двумя двигателями суммарной мощностью 408 л.с. Упрощенная версия имеет один двигатель мощностью 204 л.с. На одной зарядке машина может проехать до 500 км.

Вторая модель – полноразмерный внедорожник длиной 5118 мм. Он комплектуется двумя электромоторами. Мощность системы – 402 л.с. Минимальный пробег 680 км.

Какие модели уже появились на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: VinFast