В Москве открылось новое производство кузовных автодеталей

Компания «Альфа Автоматив Техноложиз» 19 декабря открыла в Москве завод по производству кузовных деталей для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Инвестиции в реализацию проекта составили около 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Строительство нового завода компании «ААТ» площадью 36,6 тыс. кв. м началось летом 2018 года и завершилось в 2022-м. Для реализации проекта правительство Москвы предоставило земельный участок площадью 3,25 гектара на юге Москвы в районе Бирюлево Западное. На производстве установлено 112 единиц современного промышленного оборудования, в том числе линии и прессы холодной штамповки, раскроечно-заготовительная прессовая линия, обрабатывающие центры с числовым программным управлением, координатно-измерительная машина.

Ввод в эксплуатацию нового завода позволит создать в столице 330 высококвалифицированных рабочих мест. Инженерные компетенции специалистов позволяют выпускать свыше 150 видов штампованных деталей. Предприятие использует только российское сырье – металлопродукцию ПАО «Северсталь» (город Череповец), Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов. Завод будет производить до 12 млн деталей в год более чем для 250 тыс. комплектов легковых автомобилей.

В 2023 году ожидается рост загрузки производственных мощностей до 60-70% за счет контрактов с АВТОВАЗом и китайским производителем Haval, а также заказов от «ПСМА Рус», UzAuto и ФГУП «НАМИ». В перспективе потребителем продукции «ААТ» может стать и Московский автомобильный завод «Москвич».

Фото: М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы