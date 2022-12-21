Названа стоимость кроссовера «Москвич 3»: 1 млн 970 тысяч рублей

Автозавод «Москвич» объявил стоимость своей первой модели – компактного кроссовера «Москвич 3». Новинка будет доступна по цене от 1 млн 970 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На первом этапе автомобили будут продавать 11 дилерских центров в Москве, а в следующем году дилерская сеть «Москвич» расширится на крупные российские города-миллионники и по мере увеличения объемов производства будет увеличивать свое присутствие на рынке России.

Напомним, компактный кроссовер «Москвич 3» представляет собой перелицованную версию JAC JS4. Габариты модели составляют 4410 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1660 мм в высоту при колесной базе в 2620 мм. В моторную гамму переднеприводного «паркетника» вошли бензиновый 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л.с., а также 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 109 л.с. Оба агрегата предлагаются на выбор покупателей в сочетании либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с вариатором.

Что касается оснащения, то для новинки, в частности, доступны светодиодная оптика, рейлинги на крыше, легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов, многофункциональный руль с электроусилителем и блоком управления круиз-контролем, электромеханический стояночный тормоз с функцией автоудержания, а также электропривод багажника. Кроме того, автомобиль может оснащаться цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25” и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay/Android Auto, а также 6 динамиками, системой камер кругового обзора и электрическим люком.

Как отмечает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, главными конкурентами компактного кроссовера «Москвич 3» станут Haval Jolion, Chery Tiggo 4 PRO, Geely Coolray. Сейчас на российском рынке есть серьезный дефицит примерно в 800 тыс. автомобилей сегмента SUV B+. Это Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur. И «Москвич 3», по логике производителя, должен стать одним из способов сокращения этого дефицита.

Подробнее о том, каковы шансы моделей «Москвич» на лидерские позиции в сегменте SUV, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Москвич»

