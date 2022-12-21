Электрический лифтбек Mercedes-Benz EQS появился в России

Российские дилеры начали продажи электрического лифтбека Mercedes-Benz EQS, который официально в нашей стране не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта.
Так, в одном крупном московском дилерском центре для покупки доступна версия с двумя двигателями суммарной отдачей 524 л.с. Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с, пишет портал Autonews.ru. Электрические агрегаты работают вместе с 400-вольтовой батареей на 107,8 кВт-ч, которая позволяет проехать без подзарядки до 770 км. Стоимость такого автомобиля составляет 15 млн 375 тыс. рублей.
Mercedes-Benz EQS унаследовал ряд стилистических решений одноименного концепт-кара, показанного в сентябре 2019 года в рамках Франкфуртского автосалона. Длина электромобиля составила 5265 мм, что делает его близким по габаритам к S-Class нового поколения с удлиненной колесной базой. Коэффициент лобового сопротивления составил 0,20.
Что касается салона, то его главной особенностью стала новая мультимедийная система MBUX Hyperscreen c огромным 56-дюймовым экраном на всю ширину передней панели. Он объединяет в себе три дисплея: 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель, 17-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и тачскрин диагональю 12,3 дюйма для переднего пассажира. Все физические кнопки и переключатели, количество которых сведено к минимуму, расположились на центральном тоннеле.
Со списком доступных россиянам электромобилей вы можете ознакомиться здесь.
Фото: Autonews.ru