Электрический лифтбек Mercedes-Benz EQS появился в России

Российские дилеры начали продажи электрического лифтбека Mercedes-Benz EQS, который официально в нашей стране не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта.

Так, в одном крупном московском дилерском центре для покупки доступна версия с двумя двигателями суммарной отдачей 524 л.с. Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с, пишет портал Autonews.ru. Электрические агрегаты работают вместе с 400-вольтовой батареей на 107,8 кВт-ч, которая позволяет проехать без подзарядки до 770 км. Стоимость такого автомобиля составляет 15 млн 375 тыс. рублей.

Mercedes-Benz EQS унаследовал ряд стилистических решений одноименного концепт-кара, показанного в сентябре 2019 года в рамках Франкфуртского автосалона. Длина электромобиля составила 5265 мм, что делает его близким по габаритам к S-Class нового поколения с удлиненной колесной базой. Коэффициент лобового сопротивления составил 0,20.