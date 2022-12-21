Минпромторг заявил об отсутствии дефицита новых автомобилей в России

В России сохраняется достаточный запас новых легковых автомобилей, поэтому важно пресекать попытки необоснованного завышения цен, возникающего в том числе через нагнетание искусственного ажиотажа вокруг якобы дефицита легковых машин. В отрасли ведется постоянная работа над обеспечением спроса на легковые автомобили как за счет импорта, так и за счет увеличения объемов внутреннего производства, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Так, по данным «Электронного паспорта» и ФТС: количество произведенных в стране и ввезенных по импорту в Россию в текущем году, но еще не зарегистрированных в ГИБДД легковых автомобилей составляет более 120 тысяч штук.

«Нехватка новых автомобилей на рынке по-прежнему сохраняется, в перспективе ситуация не сильно улучшится. Именно этот фактор сдерживает продажи и влияет на динамику рынка. В текущих рыночных условиях склады дилеров пополняются благодаря хорошей доступности автомобилей китайских брендов и поставкам моделей по каналам параллельного импорта. Таким образом дилеры решили вопрос с остановкой поставок автомобилей брендов, ушедших из России, также анонсировали наличие новых моделей, которые ранее не были представлены в нашей стране. Если говорить о новинках, то мы, например, осуществляем импорт Volkswagen Bora, электромобилей Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, FAW Bestune NAT, нового Jeep Grand Cherokee, FAW Bestune T99, FAW Besturn B70, Hyundai Bayon. Новинки очень заинтересовали потребителей. Очевидно, что поставки по параллельному импорту не смогут окончательно решить проблему с дефицитом и в полной мере удовлетворить спрос», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков.

Какие автомобили уже появились на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ