Альянс Renault-Nissan и Daimler AG объявили о широкомасштабном стратегическом сотрудничестве

Альянс Renault-Nissan и Daimler AG объявили сегодня о широком стратегическом сотрудничестве, которое позволит обеим группам быстро получить прибыль от ряда конкретных проектов, а также поделиться лучшими наработками и опытом. Обе группы также объявили о равном участии в акционерном капитале друг друга, что принесет Альянсу Renault-Nissan 3,1% от капитала Daimler, а Daimler - 3,1% от капитала Renault и столько же от капитала Nissan.

По словам г-на Дитера Цетше, главы совета директоров Daimler AG и главы компании Mercedes-Benz Cars, “Daimler и Альянс Renault-Nissan объединили общие интересы с тем, чтобы сформировать новый организм для успешного, стратегического сотрудничества, которое базируется на целом ряде конкретных и привлекательных для обеих сторон видов сотрудничества по проектам.

В результате продуктивных переговоров, были одобрены следующие конкретные проекты, которые будут внедрены для получения немедленного результата: Новая общая платформа для малых автомобилей; Силовые агрегаты; Сотрудничество в области грузопассажирских автомобилей.

В дополнение к этому, Renault, Nissan и Daimler изучат возможность совместных разработок технологий, касающихся электромобилей и аккумуляторов.