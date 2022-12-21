Автозавод «Урал» в 2023 году планирует увеличить производство на 40%

Автомобильный завод «Урал» в 2023 году планирует выпустить 13,8 тыс. автомобилей, что на 40% больше по сравнению с уходящим годом. Об этом сообщил генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев, уточнив, что объем производства на предприятии по итогам 2022 года, как ожидается, составит 9,83 тыс. машин. При этом он отметил, что планируется строительство нового корпуса под расширение производственных мощностей, для выполнения запланированных задач предприятию необходимо дополнительно привлечь около 2 тыс. сотрудников сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«В этом году мы увеличили темп выпуска продукции, но достигнутые результаты – не предел. Окончание года мы ознаменуем солидным увеличением принятого в середине года плана – речь идет о количестве выпускаемых автомобилей. Мы видим высокий спрос на «Уралы» и стараемся делать все возможное для изменения ситуации в пользу товаропроводящей сети», – заявил ранее Павел Яковлев.

Так, в 2022 году инвестиции производственную базу увеличены более чем на 77% по сравнению с прошлым годом и составят 3,9 млрд рублей. Инвестпрограмма 2023 года, помимо прочего, включает строительство нового цеха, а также реализацию проекта по серийному изготовлению узлов и агрегатов для серии тяжелых машин.

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Фото: АЗ «Урал»