«Китайцы» впервые стали лидерами рынка легковых автомобилей в РФ

Самыми популярными легковыми автомобилями в России по итогам 50-й недели нынешнего года стали китайские. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, за период с 12 по 18 декабря 2022 года россияне приобрели в общей сложности 3742 новых легковых автомобиля китайских марок, что эквивалентно 34,8% от всего объема рынка. В свою очередь, машины отечественных брендов разошлись тиражом в 3715 штук (доля – 34,5%). Таким образом, «китайцы» впервые стали лидерами российского рынка в легковом сегменте.

Несмотря на это, в марочном рейтинге по-прежнему первенствует отечественная LADA. За последнюю неделю было куплено 3489 новых легковых машин этой марки. Второе место занимает китайский Chery (1439 шт.), на третьем – Geely (997 шт.). Кроме них, в ТОП-5 попали корейский бренд Kia (778 шт.) и китайский Haval (705 шт.).

Среди моделей лидерство тоже сохраняет продукция АВТОВАЗа. По итогам 50-й недели жители РФ купили 2151 автомобиль семейства LADA Granta, что составляет ровно 20% от общего количества. Второе место и звание лучшей иномарки в стране снова завоевал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (741 шт.). На третьей позиции расположился еще один «китаец» – кроссовер Geely Coolray (663 шт.). В первую пятерку вошли и два внедорожника LADA – Niva Travel и Niva Legend (632 и 454 шт. соответственно).