Кроссовер Haval Monster стал доступен для заказа в России

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового кроссовера Haval Monster, который официально в нашей стране не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта.

Как пишет «Российская газета», стоимость переднеприводного «Монстра» с 1,5-литровым мотором мощностью 184 л.с. составляет от 2,2 млн рублей, а полноприводная модификация кроссовера с 2-литровым двигателем на 224 л.с. обойдется в 3 млн рублей. Во всех комплектациях автомобиль оснащен 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа.

Напомним, Haval Monster, который был представлен в 2021 году, создан на той же платформе, что и компактный кроссовер Jolion, – модульной «тележке» L.E.M.O.N. Длина автомобиля составляет 4780 мм, колесная база равна 2800 мм.