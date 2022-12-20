АВТОВАЗ рассчитывает на небольшую прибыль по итогам 2022 года

АВТОВАЗ по итогам 2022 года планирует получить небольшую прибыль, сообщил президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

«В 2022 году мы произведем около 220 тыс. автомобилей. Конечно, это меньше, чем в прошлом году, но в апреле прогнозы были гораздо более пессимистичные: что конвейер будет остановлен почти на год, а убытки АВТОВАЗа составят 30 млрд руб. Но мы в итоге работаем шесть дней в неделю и заработаем на конец года, пускай и небольшую, но все-таки определенную прибыль», – сказал глава АВТОВАЗа.

По его словам, в 2023 году АВТОВАЗ планирует увеличить объемы производства до 400 тыс. автомобилей в год, достигнув уровня прошлого года. При этом доля марки LADA на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), согласно прогнозам АВТОВАЗа, сохранится в следующем году на уровне 40%.

Напомним, выручка АВТОВАЗа по РСБУ за 2021 год составила 301,2 млрд рублей (+17%), пишет агентство «Интерфакс». Чистая прибыль компании выросла вдвое, до 1,5 млрд рублей, что было рекордом за 10 лет. В отчетности бывшего главного акционера АВТОВАЗа – французской группы Renault – сообщалось, что по МСФО российский автопроизводитель за прошлый год получил выручку в 2,85 млрд евро (+10%) и прибыль в размере 166 млн евро против убытка годом ранее.

Акционерами АВТОВАЗа после ухода Renault из России являются ФГУП «НАМИ» (67,7%) и госкорпорация «Ростех» (32,3%), контролирующие компанию через ООО «Лада Авто Холдинг».

Согласно целям, озвученным ранее Советом директоров АВТОВАЗа, в течение 2023 года предприятие запустит серийное производство рестайлинговой LADA Vesta и возобновит производство LADA Largus на площадке в Тольятти. В конце года АВТОВАЗ выпустит опытную партию электрических фургонов e-Largus на производственной площадке в Ижевске.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В марте следующего года возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Кроме того, в сентябре 2023-го должен вернуться в строй универсал LADA Largus. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

Кроме того, Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей LADA – отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе, производство которого должно начаться в конце 2024 года, а также кроссовера на платформе LADA Vesta, чей выпуск намечен на конец 2025 года.

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Фото: АВТОВАЗ