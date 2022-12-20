АВТОВАЗ обещает представить прототип электромобиля LADA e-Largus до конца года

АВТОВАЗ планирует представить в Ижевске прототип электромобиля LADA e-Largus до конца нынешнего года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил президент компании Максим Соколов, добавив, что опытная партия электромобилей будет произведена в 2023 году. По его словам, также АВТОВАЗ работает над новыми моделями автомобилей, в том числе созданием собственного отечественного электромобиля.

При этом глава АВТОВАЗа выразил мнение, что электромобили в России не получат широкого распространения в ближайшие годы, по крайней мере, до 2030 года «в силу определенных географических особенностей, больших пространств нашей страны, а значит, больших расстояний между городами». Однако несмотря на сложности, электромобили смогут занять свою нишу в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также их областях.

Как сообщалось ранее, электрический фургон LADA e-Largus может пойти в серийное производство не ранее 2024 года, его выпуск будет налажен на заводе «ЛАДА Ижевск». По данным паблика «Русский автомобиль», АВТОВАЗу еще предстоит получить одобрение типа транспортного средства на e-Largus, а также найти поставщиков необходимых компонентов для его производства. Электрический LADA Largus построят на базе классический версии модели. Инженеры планируют установить электромотор на место двигателя внутреннего сгорания. Тяговые аккумуляторы разместят под задним диваном и в подкапотном пространстве. Кроме того, придется сместить заднюю подвеску для увеличения пространства в салоне, что приведет к изменению сборочных процессов.

Со списком доступных жителям РФ электромобилей вы можете ознакомиться здесь.

Фото: АВТОВАЗ