АВТОВАЗ намерен перезапустить производство на заводе Nissan во второй половине 2023 года

АВТОВАЗ планирует перезапустить производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил президент компании Максим Соколов, отметив, что в рамках ушедшего концерна Renault-Nissan многие производственные процессы были унифицированы, и это будет способствовать скорейшему возобновлению работы петербургского предприятия. По его словам, в настоящее время АВТОВАЗ ведет активные переговоры с потенциальным партнером о поставке машинокомплектов для сборки на заводе Nissan, которые планируется завершить в январе – феврале 2023 года.

Ранее издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на свои информированные источники сообщало, что на петербургском заводе Nissan, который передан в управление АВТОВАЗу, может быть налажен выпуск китайских автомобилей под маркой LADA. Окончательных решений по модельному ряду нет, но он не будет совпадать с тем, что производится на предприятии в Тольятти.

Напомним, 11 октября исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») были переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. В свою очередь, управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге будет АВТОВАЗ. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием. В рамках договоренностей АВТОВАЗ взял на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.

Производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге началось в 2009 году. Размер инвестиций в строительство предприятия мощностью 50 тыс. автомобилей в год составил 200 млн долларов, в запуск второй очереди (2014 год) компания вложила еще 167 млн евро. В настоящее время производственная мощность завода позволяет выпускать до 100 тыс. автомобилей в год. До последнего времени на предприятии выпускались три модели – кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, производство которых было остановлено с 14 марта в связи с перебоями поставок комплектующих.

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Фото: Nissan