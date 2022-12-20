Китайский электрокроссовер Aiways U6 появился на европейском рынке

Китайская компания Aiways официально объявила об экспорте своего кроссовера U6 на европейский рынок. По данным издания Car News China, автомобиль можно будет приобрести в шести странах Евросоюза: Германии, Франции, Испании, Дании, Швеции и Швейцарии.

Напомним, на китайском рынке Aiways U6 появился в октябре этого года. Его базовая комплектация в КНР стоит около 220 тыс. юаней (30,5 тыс. долларов). В Европе цена на автомобиль варьируется в зависимости от страны. Так, если в Германии электрокар стоит примерно 45,5 тыс. евро (около 47,9 тыс. долларов), то в Дании за U6 просят 380 тыс. датских крон (почти 54 тыс. долларов), пишет портал Autonews.ru.

Новый Aiways U6 построен на электрической платформе MAS. Мощность силового агрегата составляет 217 л.с. и 315 Нм крутящего момента. С места до «сотни» автомобиль способен разогнаться за 6,9 с. Запас хода кроссовера варьируется от 505 до 590 км в зависимости от комплектации. Производитель добавил опцию быстрой зарядки, которая за полчаса повышает заряд аккумулятора с 30 до 80%.