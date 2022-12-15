Кроссовер Kia Niro стал доступен для заказа в России

Российские дилеры начали продажи нового компактного кроссовера Kia Niro, который официально в нашей стране не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Цены на модель доходят до 3,5 млн рублей, пишет «Российская газета».

Базовая модификация Kia Niro оснащается гибридной силовой установкой (HEV), также предлагаются гибридная версия подзаряжаемого гибрида (PHEV) и полностью электрический автомобиль на аккумуляторной батарее (BEV). Обе гибридные версии имеют одинаковую «бензиновую» часть: атмосферный двигатель 1.6 GDI, работающий по экономичному циклу Аткинсона, который развивает 105 л.с. и 144 Нм. Шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями остался, но у него нет задней передачи. Электрический Kia Niro EV получил батарею на 64,8 кВт-ч, максимальная мощность зарядки – 72 кВт. Единственный электромотор расположен на передней оси (204 л.с). Запас хода на одной зарядке составляет 463 км по циклу WLTP (в прошлом поколении было 455 км). До 100 км/ч Niro EV разгоняется за 7,8 с, максимальная скорость равна 167 км/ч.