Сборку китайских электромобилей могут наладить в Саратовской области

Правительство Саратовской области и компания «АльфаТех» 14 декабря подписали соглашение об организации сборки электромобилей, производстве аккумуляторных батарей и зарядных станций на площадке в Энгельсе. Партнером проекта выступает китайский автопроизводитель FAW, сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Ожидается, что производство может быть запущено во второй половине 2023 года, и уже в следующем году на новом заводе планируется собрать до 2000 электромобилей для такси и каршеринга. Инвестор предполагает создать до 270 рабочих мест. В последующие годы производство планируется поэтапно локализовать, чему должен способствовать опыт региона, где уже есть предприятия по производству аккумуляторов.

Как пишет портал «Китайские автомобили», какие именно модели FAW планируется выпускать не заводе в Саратовской области, не уточняется. Между тем, на сегодняшний день российская линейка FAW включает только бензиновые кроссоверы Besturn X40 и Bestune T77. Очевидно, ни одна из этих моделей под описание не подходит, поскольку их электрических версий нет даже в Китае.

В китайском модельном ряду суббренда FAW Bestune есть два электромобиля. Первый – среднеразмерный кроссовер E01. По размерам он немного крупнее бензиновой модели T77. Электромотор выдает 190 л.с., а батареи емкостью 61,34 кВт-ч должно хватить на 450 км по циклу NEDC. В Китае кроссовер стоит от 196,8 тыс. юаней до 228,8 тыс. юаней (от 1,8 миллиона до 2,08 млн рублей по текущему курсу).

Вторая «электричка» от FAW называется Bestune NAT – это компактвэн, созданный специально для такси и каршеринга, а название NAT расшифровывается как Next Automatic Taxi. При небольших габаритах (длина 4450 мм) Bestune NAT обладает просторным салоном и внушительной колесной базой в 2850 мм. Задняя правая дверь сдвижная, левая – распашная. В Китае NAT предлагается с двумя вариантами электромоторов: на 136 л.с. и 163 л.с. Привод в любом случае передний. Есть несколько батарей на выбор, емкостью от 53 до 56 кВт-ч. В зависимости от конфигурации заявленный пробег на одном заряде колеблется от 401 до 425 км. Стоимость FAW Bestune NAT в Китае – от 147,8 тыс. юаней до 164,8 тыс. юаней (от 1,35 миллиона до 1,5 млн руб.).

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Фото: Autohome.com.cn