Кроссовер Volkswagen Tayron появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи кроссовера Volkswagen Tayron китайского производства, который официально в нашей стране не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 3,3 млн рублей, пишет «Российская газета». Покупателям кроссовер предлагается в следующих версиях: 1.4 TSI 2WD в комплектации Premium Plus, 2.0 TSI 4WD в комплектации Premium Plus, Tayron X 2.0 TSI 4WD в комплектации R-Line.
В базовое оснащение Volkswagen Tayron входят передние и задние светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, трехзонный климат-контроль, внутренняя подсветка интерьера (30 цветов), кожаный салон, передние и задние парктроники с камерой заднего вида, цветной сенсорный ЖК-экран 12 дюймов, ЖК-панель приборов 10,25 дюйма, электропривод багажника.
Напомним, Volkswagen Tayron, который дебютировал осенью 2018 года, разработан специально для Китая и в модельном ряду расположился выше Tiguan. Его габариты составляют в длину 4590 мм, в ширину – 1860 мм, в высоту – 1660 мм, размер колесной базы достигает 2731 мм. Производство модели налажено на совместном предприятии FAW-Volkswagen.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российских классифайдах появились объявления о продаже нового кроссовера Volkswagen T-Roc, который ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2 млн 580 тыс. до 4 млн 900 тыс. рублей.
Какие автомобили уже появились на российском рынке (в т.ч. и по параллельному импорту) – смотрите здесь.
Фото: Volkswagen