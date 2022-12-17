Кроссовер Volkswagen Tayron появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи кроссовера Volkswagen Tayron китайского производства, который официально в нашей стране не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 3,3 млн рублей, пишет «Российская газета». Покупателям кроссовер предлагается в следующих версиях: 1.4 TSI 2WD в комплектации Premium Plus, 2.0 TSI 4WD в комплектации Premium Plus, Tayron X 2.0 TSI 4WD в комплектации R-Line.

В базовое оснащение Volkswagen Tayron входят передние и задние светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, трехзонный климат-контроль, внутренняя подсветка интерьера (30 цветов), кожаный салон, передние и задние парктроники с камерой заднего вида, цветной сенсорный ЖК-экран 12 дюймов, ЖК-панель приборов 10,25 дюйма, электропривод багажника.