Каждый третий купленный кроссовер Chery Tiggo 4 – с «механикой»

Чуть более 30% купленных новых кроссоверов Chery Tiggo 4 оснащены механической коробкой передач, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, за 11 месяцев 2022 года россияне приобрели 7833 новых кроссовера Chery Tiggo 4. При этом 2392 экземпляра были с «механикой», что составляет 30,5% от общего количества. Соответственно оставшиеся почти 70% – это версии с «роботом» или вариатором (5441 шт.).

Эксперты агентства отмечают, что в линейке Chery, предлагаемой на российском рынке, почти все модели укомплектованы автоматической трансмиссией. Исключение как раз составлял кроссовер Chery Tiggo 4, который в стартовых комплектация (Base и Comfort) оснащался механической КП, работающей в паре с 1,5-литровым двигателем (113 л.с.).

Не так давно на рынке дебютировал Chery Tiggo 4 PRO, который, по сути, является сменщиком Tiggo 4. Новый кроссовер тоже имеет исполнение с «механикой» – версию Action MT. Более подробная информация об этом автомобиле, его характеристиках, комплектациях и прочем содержится в разделе «Шоу-рум».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ