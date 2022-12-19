Новый Haval H6 начали продавать в России | АВТОСТАТ

Новый Haval H6 начали продавать в России

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Новый Haval H6 начали продавать в России

Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев
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Российские дилеры начали продажи кроссовера Haval H6 третьего поколения, который официально в нашей стране не представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Цены на модель доходят до 3 млн рублей, пишет «Российская газета».

Новый Haval H6 создан на новой платформе концерна Great Wall с полностью независимой подвеской и увеличенной долей алюминия в конструкции. По сравнению с предшественником колесная база выросла на 58 мм – до 2738 мм, а длина – до 4653 мм (+ 53 мм).

Салон кроссовера оформлен в минималистичном ключе: привычная приборная панель заменена «планшетом» диагональю 10,25 дюйма, 12,3-дюймовый экран медиасистемы также установлен независимо. Автомобиль лишился традиционного джойстика переключения передач и практически всех физических кнопок: сохранены только «аварийка» и несколько клавиш климатической установки.

Новый Haval H6 начали продавать в России

Новый Haval H6 предлагается с турбированными двигателями объемом 1,5 литра или 2 литра мощностью 150 и 204 л.с. соответственно. Оба мотора работают в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод у модели может быть как на переднюю ось, так и все четыре колеса.

Сколько уже автомобилей Haval в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Haval

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкиимпортsuvкроссоверыпараллельный импортhaval

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