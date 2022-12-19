Новый Haval H6 начали продавать в России

Российские дилеры начали продажи кроссовера Haval H6 третьего поколения, который официально в нашей стране не представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Цены на модель доходят до 3 млн рублей, пишет «Российская газета».

Новый Haval H6 создан на новой платформе концерна Great Wall с полностью независимой подвеской и увеличенной долей алюминия в конструкции. По сравнению с предшественником колесная база выросла на 58 мм – до 2738 мм, а длина – до 4653 мм (+ 53 мм).

Салон кроссовера оформлен в минималистичном ключе: привычная приборная панель заменена «планшетом» диагональю 10,25 дюйма, 12,3-дюймовый экран медиасистемы также установлен независимо. Автомобиль лишился традиционного джойстика переключения передач и практически всех физических кнопок: сохранены только «аварийка» и несколько клавиш климатической установки.