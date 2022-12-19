Дилеры ожидают роста цен на новые автомобили в начале 2023 года на 10%

Дефицит новых автомобилей из-за прекращения поставок в РФ европейских, американских и японских брендов в текущем году вызвал рост цен на машины. Товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы до конца 1 квартала 2023 года, а стоимость новых машин вырастет на 10%, рассказали агентству «ТАСС» участники рынка.

«Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно», – заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Говоря о ценах на китайские машины, он спрогнозировал, что снижения также ждать не стоит, компании из КНР «продолжат наращивать объемы и зарабатывать прибыль».

Как говорит председатель Совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин, в условиях дефицита, который из-за ухода большинства автопроизводителей составляет порядка 1 млн машин, средняя стоимость автомобиля к концу 2022 года составит 2,3 млн рублей (плюс 20 – 25% к 2021 году). При этом реальные доходы населения снижаются и, соответственно, снижается потребительский спрос на автомобили. Китайские бренды, которые в начале года увеличили стоимость автомобилей примерно в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, сейчас предлагают приобрести автомобиль со скидкой до 600 тыс. рублей. По мнению эксперта, в будущем году стоимость автомобилей китайских брендов останется на уровне ноября – декабря 2022 года. Что касается российских марок (LADA, ГАЗ, УАЗ), то они, скорее всего, подорожают на 10 – 15%, поскольку у них остаются проблемы с логистикой комплектующих и поиском новых поставщиков. Что касается автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, их цена будет выше, чем на аналогичные модели, ранее производимые в России. Предпосылок для падения цен нет: никаких изменений в части ввозных пошлин и других послаблений не ожидается. Стабилизацию цен на российском авторынке можно ожидать при условии увеличения объемов производства автомобилей на территории РФ до 1,5 млн автомобилей в год (это уровень 2021 года). Плюс дополнительный объем по параллельному импорту – порядка 500 тыс. машин. По прогнозу Алексея Подщеколдина, дефицит автомобилей сохранится ближайшие 2 – 3 года, до момента «возрождения производства автомобилей на территории РФ».

«В настоящее время происходит трансформация ценовой структуры рынка. Резкий скачок цен, произошедший в марте, сгладился к концу лета, и, начиная с августа, на рынке наблюдается стабилизация средневзвешенной цены на уровне чуть выше 2 млн рублей (без дилерских накруток). Причем цена снизилась примерно на 13% по сравнению с периодом апрель – май за счет «вливания» в продажи большой доли относительно дешевых моделей LADA. Таким образом, мы входим в 2023 год со стабильными уровнями цен, и если в дальнейшем не усугубится политическая и, соответственно, экономическая обстановка, то эти уровни сохранятся. Вполне очевидно, что снижения цен в новом году не произойдет, а подорожание автомобилей будет происходить за счет выхода на рынок новых марок, моделей и модификаций. Можно надеяться, что в лучшем случае рост средневзвешенной цены не превысит прогнозируемый показатель официальной инфляции – 5,5%», – комментирует заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев.

Подробнее о тенденциях на российском авторынке в 2023 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ