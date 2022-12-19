АВТОВАЗ планирует возобновить производство LADA Largus в сентябре 2023 года | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ планирует возобновить производство LADA Largus в сентябре 2023 года

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АВТОВАЗ планирует возобновить производство LADA Largus в сентябре 2023 года

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АВТОВАЗ планирует возобновить производство модели LADA Largus на заводе в Тольятти в сентябре 2023 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил президент компании Максим Соколов, добавив, что на предприятии также работают над новыми моделями автомобилей, в том числе созданием собственного отечественного электромобиля.

Ранее планировалось, что LADA Largus может вернуться на конвейер уже в конце нынешнего года или в начале 2023-го. Напомним, производство LADA Largus периодически уходило в простой с апреля этого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле, когда была изготовлена партия из 1800 автомобилей.

По итогам 11 месяцев 2022 года в России было куплено 12118 универсалов LADA Largus, что на 64,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA Largus (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствоladalada largus

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