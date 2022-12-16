Рынок новых люксовых автомобилей в ноябре 2022 года сократился на 55%

В ноябре нынешнего года россияне приобрели всего 25 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 55,4% меньше, чем в ноябре 2021 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, что с весны официальные поставки в нашу страну практически всех роскошных машин находятся под запретом. С другой стороны, есть возможность привозить их в Россию с использованием механизма параллельного импорта.

Когда речь идет о штучных объемах, говорить о лидерстве какого-то конкретного бренда, вероятно, не столь важно. Отметим только, что в ноябре было куплено одинаковое количестве новых машин марок Bentley и Rolls-Royce – по 6 экземпляров. Кроме того, россияне приобрели 5 новых автомобилей Lamborghini, 4 – Maserati, 3 – Aurus и 1 – Ferrari.

При этом за исключением одной люксовой машины, которую купили в Краснодарском крае, все остальные были приобретены в столичных регионах: 17 – в Москве, 5 – в Московской области, 2 – в Санкт-Петербурге.

По итогам же 11 месяцев 2022 года объем российского рынка новых люксовых автомобилей составил 340 экземпляров, что на 59,4% меньше, чем в январе – ноябре прошлого года.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ