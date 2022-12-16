Ford Focus вновь стал доступен на российском рынке

Российские дилеры начали продажи хэтчбека Ford Focus китайского производства, поставленного по схеме параллельного импорта. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет от 2,4 млн рублей, пишет «Газета.Ru». Напомним, Ford Focus покинул нашу страну в 2019 году, когда компания Ford прекратила локальное производство легковых автомобилей.

Китайские Ford Focus предлагаются с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. (270 Нм), который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и передним приводом. В оснащение хэтчбека входят цифровая приборная панель и широкоформатный дисплей мультимедиа-системы, климат-контроль, «шайба» выбора режимов движения, мультируль, панорамная крыша и др.