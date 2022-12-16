Казахстанский авторынок в ноябре 2022 года вырос на 22%

В Казахстане по итогам ноября продано 12 246 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 22,2% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), перераспределение рыночных долей, связанное с проблемами поставок автомобилей российского производства, продолжается. Доля локализованных в Казахстане автомобилей по-прежнему растет, в то же время автомобили китайских брендов наращивают свое присутствие в республике: четыре из десяти самых продаваемых марок автомобилей в ноябре из КНР. За 11 месяцев 2022 года жители республики приобрели 109 990 машин – на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером на казахстанском авторынке в ноябре остается Chevrolet, результат которой составил 3 127 автомобилей (+39,4%). Второе место сохраняет Hyundai, увеличившая реализацию в 3,5 раза до 3 083 машин. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 1 718 экземпляров (+86,9%). Далее следует Chery с показателем 767 проданных машин. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Toyota, чьи дилеры реализовали 698 автомобилей (-46%).

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Фото: Chevrolet