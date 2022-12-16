АВТОВАЗ в 2023 году планирует выпустить более 400 тысяч автомобилей

Совет директоров АВТОВАЗа утвердил производственный план компании на 2023 год в 401,6 тыс. автомобилей. Об этом агентству «Прайм» сообщили в Минпромторге РФ. Напомним, с мая 2022 года Совет директоров АВТОВАЗа возглавляет вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, ключевыми задачами для АВТОВАЗа на 2023 год являются расширение модельного ряда и наращивание объемов производства. Предметом особого внимания со стороны государства станет повышение уровня доступности автомобилей и контроль за ценообразованием.

Согласно целям, озвученным Советом директоров АВТОВАЗа, в течение 2023 года предприятие запустит серийное производство рестайлинговой LADA Vesta и возобновит производство LADA Largus на площадке в Тольятти. В конце года АВТОВАЗ выпустит опытную партию электрических фургонов e-Largus на производственной площадке в Ижевске. В 2023 году АВТОВАЗ нацелен на сохранение доли около 40% российского автомобильного рынка, а также перезапуск экспортных продаж.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В марте следующего года возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Кроме того, в 2023 году должен вернуться в строй универсал LADA Largus. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей LADA – отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе, производство которого должно начаться в конце 2024 года, а также кроссовера на платформе LADA Vesta, чей выпуск намечен на конец 2025 года.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ