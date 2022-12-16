Седан Geely Preface появился на российском рынке

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового седана Geely Preface, который официально в нашей стране не представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2 млн 780 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлена безальтернативная 2-литровая «турбочетверка» Drive-E мощностью 190 л.с. (300 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Седан Geely Preface создан на модульной платформе CMA разработки Geely и Volvo. Длина автомобиля составляет 4785 мм, ширина – 1869 мм, высота – 1469 мм. Размер колесной базы равен 2800 мм – это на 72 мм меньше, чем у Volvo S60.
Недавно Geely Preface пережил рестайлинг: у него изменились решетка радиатора, бампер и боковые отверстия в нем. Ламели «гриля» стали толще, в нишах появились вставки в виде положенной набок буквы Т, у бампера – новые аэродинамические элементы. А вот задняя часть автомобиля осталась без изменений.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году на российском рынке ожидаются новый среднеразмерный кроссовер Monjaro, который на рынке Китая представлен под названием Xingyue L, а также среднеразмерный седан Geely Emgrand 7 четвертого поколения.
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Фото: Geely