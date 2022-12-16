Седан Geely Preface появился на российском рынке

На российских классифайдах появились объявления о продаже нового седана Geely Preface, который официально в нашей стране не представлен, а ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2 млн 780 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлена безальтернативная 2-литровая «турбочетверка» Drive-E мощностью 190 л.с. (300 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Седан Geely Preface создан на модульной платформе CMA разработки Geely и Volvo. Длина автомобиля составляет 4785 мм, ширина – 1869 мм, высота – 1469 мм. Размер колесной базы равен 2800 мм – это на 72 мм меньше, чем у Volvo S60.