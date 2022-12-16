Дилеры рассказали, что новых иномарок хватит еще на месяц

На складах российских автодилеров осталось не более 20 – 30 тыс. новых автомобилей иностранных брендов. Об этом газете «Известия» рассказали в Ассоциации российских автомобильных дилеров, отметив, что моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen среди них почти нет, в основном это дорогие китайские автомобили. С учетом объемов текущих продаж нынешних запасов хватит максимум на один месяц.

«На протяжении всего года рынок находился под влиянием дефицита, нехватка зафиксирована по большинству автомобильных брендов, исключением стал сегмент автомобилей китайских брендов, который по итогам года определенно продемонстрирует значительный рост», – отмечает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков.

По словам генерального директора автомобильного маркетплейса Fresh Auto Дениса Мигаля, несмотря на то, что практически все российские автодилеры наладили поставки новых автомобилей по параллельному импорту, их объема не хватает для закрытия потребностей рынка. Дело в том, что в основном завозятся штучные уникальные дорогие модели, которые раньше не поставлялись на рынок России. Для ввоза большой партии массовых – и самых востребованных – иномарок необходимо устранить сложности с логистикой, растаможкой импортных машин, иначе их поставка будет не выгодна как дилеру, так и конечному покупателю.

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Фото: АВТОСТАТ