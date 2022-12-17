Стали известны самые популярные модели LADA в ноябре 2022 года

АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке – в ноябре было куплено 21207 легковых автомобилей LADA (+1,1% к ноябрю 2021-го), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. По итогам 11 месяцев 2022 года продукция АВТОВАЗа разошлась в количестве 155011 машин, что на 50,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Самой популярной моделью в России по итогам ноября остается LADA Granta, на которой остановили свой выбор 12780 покупателей (рост в 2,2 раза). Второе место занимает внедорожник LADA Niva Travel с показателем 3308 машин (+76,5%). Третий результат показала LADA Niva Legend – 2824 купленных автомобиля (рост в 2,4 раза). Владельцами LADA Vesta стали 1528 россиян, что на 82,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку бестселлеров АВТОВАЗа по-прежнему универсал LADA Largus, разошедшийся тиражом в 431 экземпляр (-80,4%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ продолжает перенос технологии производства LADA Vesta с площадки «ЛАДА Ижевск» на автосборочные линии в Тольятти. Так, в ноябре на АВТОВАЗе произведена тестовая сборка первого автомобиля LADA Vesta NG. На данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов. Старт серийного выпуска LADA Vesta NG намечен на начало весны 2023 года.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ