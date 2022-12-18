Geely в ноябре 2022 года показала рыночный рост более чем на 40%

По итогам ноября в России был куплен 3351 автомобиль Geely, что на 42,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За 11 месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 22211 машин (+0,6%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в ноябре стал компактный кроссовер Coolray с показателем 1611 автомобилей (+69%). Второе место занял кроссовер Geely Atlas Pro, на котором остановили свой выбор 1018 покупателей (рост в 2,3 раза). Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella – 709 купленных машин (рост в 2,6 раза). Оставшиеся 13 экземпляров – это кроссовер Geely Atlas.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году на российском рынке ожидаются новый среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, который на рынке Китая представлен под названием Xingyue L, а также среднеразмерный седан Emgrand 7 четвертого поколения.

Сколько уже автомобилей Geely в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ