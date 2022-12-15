За последнюю неделю россияне купили почти 12 тысяч новых легковых автомобилей

С 5 по 11 декабря 2022 года (49-я неделя) жители РФ приобрели 11917 новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 12% меньше, чем неделей ранее (с 28 ноября по 4 декабря).

40% всех купленных легковых машин пришлось на отечественную марку LADA, что составило 4746 экземпляров. Каждый третий автомобиль относится к китайским маркам. Из них в первую пятерку попали Chery (1391 шт.), Haval (1048 шт.) и Geely (795 шт.). А замкнул ее корейский бренд Kia с результатом 726 единиц. Показатели остальных участников рынка составили менее 500 автомобилей.

24% рынка новых легковых машин по итогам последней недели занимает семейство LADA Granta, которое разошлось тиражом в 2861 экземпляр. Второе место и звание лучшей иномарки в стране принадлежит кроссоверу Chery Tiggo 7 PRO (874 шт.). На третьей позиции расположился внедорожник LADA Niva Travel (792 шт.). В ТОП-5 здесь также вошли внедорожник LADA Niva Legend и кроссовер Haval Jolion (663 и 440 шт. соответственно). Объемы покупок других моделей оказываются менее 400 единиц.

Узнать актуальную стоимость этих (и других) моделей на рынке можно за 1 минуту – с помощью калькулятора «Оценить авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ