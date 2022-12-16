Альфа-Лизинг занял четвертое место в рэнкинге «Эксперт РА»

Группа компаний Альфа-Лизинг поднялась на два пункта в рэнкинге лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2022 года и теперь занимает четвертое место. Объем нового бизнеса компании за данный период составил 105 млрд рублей. Исследование лизингового рынка провело рейтинговое агентство «Эксперт РА».

По итогам периода компания заключила новые договоры почти на 177 млрд рублей, размер лизингового портфеля компании на 1 октября 2022 года достиг показателя 300,5 млрд рублей.

Рынок лизинга сократился на 15%, при этом группа компаний смогла нарастить свои показатели за счет направления автолизинга и лизинга оборудования. Альфа-Лизинг адаптировал свои бизнес-процессы, чтобы оперативно перейти на работу с техникой с пробегом, запустить сделки с возвратным лизингом и китайской техникой.

Аналитики агентства «Эксперт РА» отметили, что увеличение доли малого и среднего бизнеса в лизинговых сделках на фоне падения общих автопродаж привело к росту проникновения лизинга в продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей: с 12% за девять месяцев 2021 года до 16% за аналогичный период 2022 года.

ГК Альфа-Лизинг – крупнейшая в России негосударственная лизинговая компания, входит в ТОП-5 отечественных лизинговых компаний по размеру портфеля. Реализует услуги лизинга для коммерческих и государственных компаний в различных секторах экономики. Офисы компании находятся в 75+ городах России.