Стали известны подробности о санитарном автомобиле на базе LADA Niva Travel

Нижегородское предприятие «Швабе-СпецАвто», являющееся дочерней компанией госкорпорации «Ростех», разработало санитарный автомобиль на базе внедорожника LADA Niva Travel. Машина получила наименование «Медслужба М1», пишет издание «За рулем».

В компании рассказывают, что салон быстро трансформируется из обычного пассажирского в интерьер медицинского назначения. В пассажирском варианте такая LADA Niva Travel способна перевезти четырех пассажиров, а в медицинском – двух пассажиров и одного больного на носилках или же одного пассажира на коляске. Трансформирование салона способен произвести один человек.

Под капотом LADA Niva Travel устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 80 л.с. и 127,4 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Швабе-СпецАвто» представила спецавтомобиль медицинского назначения LADA Niva Legend 4x4 KUB. Машина имеет полностью бронированный кузов и внутренние элементы из стали особой марки. Также автомобиль адаптирован для езды по бездорожью и предназначено для транспортировки и оказания помощи в полевых условиях раненым и пострадавшим.

Фото: «За рулем»