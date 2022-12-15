Представлен иранский хэтчбек SAIPA Atlas, который может появиться в России

Иранский автопроизводитель SAIPA начал тестовое производство нового хэтчбека Atlas. Новинка выйдет на местный рынок весной следующего года, а в перспективе ее появление нельзя исключать и в нашей стране, ведь SAIPA уже заявила о планах выхода на российский рынок.

Как пишет портал Motor.ru, хэтчбек SAIPA Atlas построен на платформе X200 и оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем, который развивает 92 л.с. и 137 Нм крутящего момента. Он работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором Punch.

И если в технической части у «Атласа» отличий от других моделей SAIPA в общем-то и нет, то оснащение новинки обещает быть богатым. Например, заявлены электронная система стабилизации, ABS и целый комплекс ассистентов – от круиз-контроля до мониторинга слепых зон. Также Atlas получит мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем и совместимостью со смартфонами, люк с электроприводом, датчики дождя и света, контроль давления в шинах и камеры кругового обзора.

Компания SAIPA – это второй иранский производитель после Iran Khordo, объявивший о планах выхода на российский рынок. Дебютной моделью может стать седан C-класса Shahin.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в Иране представлен новый кроссовер под названием К112, который стал совместной разработкой компаний Iran Khodro и SAIPA. Новинка построена на базе французского кроссовера Renault Kwid и использует платформу CMF-A.

Как говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, перспективы иранских автомобилей пока не очевидны – нужно осуществлять импорт и тестировать на них спрос. Но при этом они станут очевидным конкурентом для отечественного АВТОВАЗа как по цене, так и по характеристикам. И если политические договоренности есть, то АВТОВАЗу будет непросто на рынке при всех проблемах с комплектующими.

Автомобили из каких стран могут также пополнить российский авторынок? Об этом читайте здесь.

Фото: Khodro Bank