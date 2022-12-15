В России начались продажи полноприводной версии EXEED LX

Российские дилеры EXEED начали продажи новой модификации компактного кроссовера EXEED LX 1.6 AWD в расширенной комплектации Premium Plus. Эта модификация оснащена интеллектуальным полным приводом и двигателем 1.6 Turbo. Стоимость новинки составляет 3 млн 750 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Интеллектуальная система управления автоматически переключает 2WD/4WD в режиме реального времени в соответствии с дорожными условиями и намерениями водителя, а также регулирует распределение крутящего момента на передней и задней осях. Современная система Torque on Demand АWD управляется электромагнитной многодисковой муфтой и имеет высокую скорость отклика – 0,07 сек. при переключении в режим полного привода.

Полный привод активируется при трогании с места и во время разгона автомобиля, при наличии малейшей пробуксовки колес, во время бокового заноса и в других подобных ситуациях. 6 режимов движения предусматривают спектр основных вариантов, учитывающих особенности российских дорог и климата: Эко/Комфорт/Спорт/Снег/Грунт/4х4.

Впервые на EXEED LX появился двигатель 1.6 TGDI мощностью 150 л.с. (275 Нм), который уже знаком на российском рынке по старшей модели – среднеразмерному внедорожнику TXL. Он работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Разгон до 100 км/ч занимает у EXEED LX 10,2 сек.