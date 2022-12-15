Европейский авторынок в ноябре 2022 года продолжил рост

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября увеличились на 14,1% и составили 1 млн 014 тыс. 630 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется четвертый месяц подряд и во многом обусловлена низкой базой прошлого года, когда острый дефицит полупроводников ограничивал объемы производства автомобилей. При этом нынешний результат все еще на 17% ниже «допандемийного» уровня 2019 года. По итогам 11 месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 10 млн 196 тыс. 115 единиц (-5,8%).

Как отмечается в оборе европейского авторынка за ноябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в ноябре продал Volkswagen – 112 465 машин (+37,4%). Второе место удерживает Toyota с показателем 70 559 автомобилей (+34,8%). Третью строчку занимает Audi, реализовавшая 60 261 машину (+59,6%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (59 876 шт., +15%) и Mercedes-Benz (55 280 шт., +5,2%).

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».