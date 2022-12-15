Ушедшие партнеры «Автотора» заинтересованы в возобновлении производства

Иностранные партнеры «Автотора» хотели бы возобновить сборку на калининградском предприятии, но не могут этого сделать по политическим причинам. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отметив, что «Автотор» готов в будущем возобновить с ними сотрудничество, несмотря на запуск производства автомобилей новых брендов, благо мощности предприятия это позволяют.

«Некоторые производители прямо очень хотят вернуться и понимают, что они теряют огромный рынок перспективный и могли бы, наоборот, в отсутствие конкурентов занимать все большую и большую долю. Конечно, для них это очень серьезные экономические потери возможностей, которые перед ними открылись. Я думаю, будут делать все для того, чтобы быть первыми на старте возврата», – сказал он.

Напомним, в конце сентября «Автотор» завершил производство автомобилей Hyundai и Kia из имевшихся запасов комплектующих. Ранее на предприятии в Калининграде выпускались также автомобили BMW, однако их выпуск был приостановлен еще в начале марта в связи с геополитической обстановкой и разрывом логистических цепочек.

Между тем, недавно стало известно, что калининградский завод «Автотор» заключил соглашения с тремя китайскими компаниями и возобновил сборку автомобилей. По словам Антона Алиханова, По его словам, у «Автотора» есть возможности выпустить до 100 тыс. автомобилей в следующем году. Названия новых партнеров предприятия не раскрываются, однако исчтончики в отрасли говорят, что среди них – китайский государственный автоконцерн BAIC, а также подразделения Chery.

Кроме того, в 2023 году «Автотор» планирует начать выпуск электромобилей и батарей для них. На новой производственной площадке завершается строительство 8 заводов, инвестиции в которые составят более 5,7 млрд рублей (100 млн евро).

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Фото: «Автотор»