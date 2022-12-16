Эксперты рассказали о перспективах автомобилей «Москвич»

Автозавод «Москвич» начал производство компактного кроссовера «Москвич 3» и готовится к запуску его электрической версии «Москвич 3е». Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как эти новинки выглядят на фоне основных конкурентов, и каков потенциал их продаж.

По словам директора по развитию ГК «Аларм-Моторс» Дениса Цепелева, новый кроссовер «Москвич 3» будет представлен в различных комплектациях и цветовых решениях. По предварительной информации, стартовая цена будет начинаться от 1,8 млн рублей. Российский покупатель давно привык к высокому уровню комфорта и качества автомобилей, представленных на рынке. Исходя их этого, предполагаем, что наиболее востребованными будут топовые версии модели. В то же время простые версии, очевидно, будут иметь потенциальный спрос для каршеринга.

В свою очередь, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников отмечает, что главными конкурентами компактного кроссовера «Москвич 3» станут Haval Jolion, Chery Tiggo 4 PRO, Geely Coolray. Сейчас на российском рынке есть серьезный дефицит примерно в 800 тыс. автомобилей сегмента SUV B+. Это Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur. И «Москвич 3», по логике производителя, должен стать одним из способов сокращения этого дефицита.

«Что касается электрокроссовера «Москвич 3e», на электрокары в нашей стране спрос действительно небольшой, но он постоянно растет. Кроме того, есть свободная ниша на рынке – доступные по цене (до 2 млн руб.) электромобили. Но тут совсем пусто. Хотя с помощью программы льготного автокредитования можно получить скидку на покупку электромобиля в 925 тыс. рублей, но эта сумма на деле «нивелируется» за счет «аппетитов» банков и страховых компаний. Так что, при предполагаемой цене электрокроссовера «Москвич 3e» в 3 млн рублей никаких серьезных преимуществ перед моделями Evolute нет (других конкурентов пока нет). И в таком случае приходится рассчитывать лишь на корпоративных клиентов. На те же компании такси и каршеринга, но главное – на самых разных чиновников, которых, думаю, в ближайшее время могут пересаживать на электромобили», – рассуждает шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

Как считает независимый консультант индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев, планы «Москвича» по продаже 100 тыс. автомобилей в 2024 году, при условии запуска четырех кроссоверов в общем ценовом диапазоне от 1,3 млн до 4,5 млн рублей к концу 2023-го, наличии не менее 120 – 140 дилеров в России, а также ряда партнерских программ с банками по льготному кредитованию покупателей, могут быть реализуемы. Очень многое будет зависеть от общей стратегии «Москвича», которую завод разрабатывает совместно со своим технологическим партнером – КАМАЗом.

Подробнее о том, каковы шансы моделей «Москвич» на лидерские позиции в сегменте SUV, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ